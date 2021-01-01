Симферополь, , 14:15 — REGNUM Слова песни Аллы Пугачевой, в которой поется «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь» напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости, опубликованном 1 января.

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Таким образом Молохов отреагировал на призыв в новогоднем обращении Владимира Зеленского, адресованный жителям ДНР, ЛНР и Крыма перевести в новогоднюю ночь стрелки часов на час назад (то есть с московского времени на киевское) для того, чтоб таким образом «быть вместе» с Украиной.

Молохов признал, что новогоднее обращение Зеленского к жителям Украины было «красивым, кинематографичным», но вместе с тем по сути оно было «слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей».

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь», — отметил он.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года. Воссоединению Крыма с Россией предшествовал государственный переворот на Украине, произошедший в феврале 2014 года и в конечном итоге приведший к гражданской войне в Донбассе и выходу из состава Украины частей Донецкой и Луганской областей, которые стали Донецкой и Луганской Народными Республиками. Армия Украины до сих пор продолжает обстрел республик Донбасса, несмотря на достигнутые в июле 2020 года договоренности о режиме прекращения огня.

Отметим, новогоднее поздравление Владимира Зеленского в нынешнем году заняло почти пятнадцать минут и впервые за историю независимой Украины, запись новогоднего обращения украинского лидера «слили» в сеть интернет за несколько часов до нового года.