1 января 2021 | Время чтения 3 мин

ФСБ России не только укрепляет свое присутствие в Закавказье, но и расширяет оперативное пространство для своей деятельности по упреждению угроз национальной безопасности России с южного направления. Она оказывается на шаг впереди американцев и особенно европейцев в плане анализа и прогноза возможных ситуаций между севером Сирии и Кавказом.

Станислав Тарасов, , 13:03 — REGNUM



Дарья Антонова © ИА REGNUM

После прекращения карабахской войны информация, поступающая из региона или имеющая к нему прямое отношение, стала приобретать новое качественное содержание. Под самый занавес 2020 года в Москве при посредничестве генерального директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова состоялась встреча начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиева с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном.

Напомним, что ранее Бортников совершил визиты в Ереван и в Баку, в ходе которых обсуждалась возможность сотрудничества ФСБ с азербайджанскими и армянскими спецслужбами по выполнению обязательств, вытекающих из Трехсторонней декларации, подписанной президентом Российской Федерации, президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения 10 ноября 2020 года, а также международного гуманитарного права. В этом документе была обозначена роль ФСБ в обеспечении безопасности так называемого Лачинского коридора, связывающего Степанакерт с Ереваном, а также в налаживании коммуникационного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении. Понятно, что без отладки координации между контрразведками России, Азербайджана и Армении достигнуть всего перечисленного будет очень сложно. Помимо того, встали проблемы безопасности границ, борьбы с терроризмом, выяснения судьбы пропавших без вести и заложников, обмена пленными, поиска тел, а также другие темы, представляющие взаимный интерес в сфере безопасности, решить которые без тесных контактов и взаимодействия между контрразведками Азербайджана и Армении невозможно или очень затруднено. Так что посреднические усилия главы ФСБ России на этом направлении являются естественными и необходимыми. Но дело не только в этом.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников Kremlin.ru

Трехстороннее карабахское соглашение затрагивает проблему охраны российскими пограничниками непосредственно армяно-азербайджанской границы протяженностью около 1000 км. Сразу уточним ситуацию. Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс. Это самая короткая государственная граница как для Еревана, так и для Тегерана (остальная часть приходится на отрезок между Нагорным Карабахом и Ираном). На территории Армении находятся четыре пограничных отряда ФСБ России (Гюмринский, Армавирский, Арташатский и Мегринский), всего около 4500 человек. Основное внимание уделялось охране армянско-турецкой границы протяженностью свыше 300 км. При этом как границу Карабаха с Ираном (протяженностью около 100 километров), так и границу с Азербайджаном они официально не охраняли. Но будут ли сейчас использованы сотрудники Пограничного управления ФСБ России на уже новой границе, армянской части Нагорного Карабаха, где расположились российские миротворцы? По всем признакам этот вопрос обсуждался в ходе трехсторонней встречи глав контрразведок России, Азербайджана и Армении.

Российские миротворцы контролируют безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Mil.ru

Бортников уже сообщал, что по просьбе Еревана на границе Армении и Азербайджана российские пограничники развернут дополнительные силы в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Так что ФСБ России не только укрепляет свое присутствие в Закавказье, но и расширяет оперативное пространство для своей деятельности по упреждению угроз национальной безопасности России с южного направления. Как пишет в этой связи британское издание The Telegraph, «Москва стала выставлять «эффективное заграждение», смещая баланс сил в регионе в свою пользу. Так считает французский геополитик и эксперт по радикальному исламу Александр дель Валь. По его словам, «в данном случае Москва оказывается на Южном Кавказе на шаг впереди американцев и особенно европейцев в плане анализа и прогноза всевозможных ситуаций и стратегии между севером Сирии и Кавказом». Что касается ФСБ, то, пишет дель Валь, «после войн в Чечне Москва получила горький опыт, пережив долгую череду нападений и терактов, и теперь на Южном Кавказе эта структура знает, что нулевого риска не бывает и действует наверняка».

Лубянка в формате отношений с контрразведками Азербайджана и Армении создает механизм «деконфликтинга», чтобы избежать столкновений между пока еще конфликтующими сторонами. Она закрепляется в регионе, из которого ее когда-то оттеснили или даже пытались вытеснить. Теперь же Москва становится одним из ключевых игроков и настоящим «мировым судьей», к которому теперь обращаются все основные игроки региона.