Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:57 — REGNUM Полномочия новокузнецкого депутата Евгения Смехнова прекращены досрочно. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском совете народных депутатов.

Вопрос был рассмотрен на последнем в 2020 году заседании. «Евгений Смехнов подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты, рассмотрев вопрос на заседании комитета по вопросам местного самуправления и правопорядка, на заседании совета вынесли соответствующее решение», — уточнили в горсовете.

Евгений Смехнов был избран депутатом Новокузнецкого городского совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №4. Он был заместителем председателя комитета по предпринимательству и инновациям, входил в состав фракции ЛДПР.