Киев, , 12:50 — REGNUM В новогоднюю ночь на Украину были возвращены девять граждан страны, которые ранее находились в Сирии в лагере для беженцев, сообщили 1 января в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

«В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей. План их возвращения был согласован и координировался лично Президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Президент Украины также на своем telegram-канале сообщил, что несколько лет указанные граждане содержались в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц и для украинского государства достать их оттуда было одним из самых сложных задач последнего времени. По словам Зеленского сначала спецоперации препятствовали интенсивные боевые действия в Сирии, потом пандемия, а усложняли работу «отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные смены позиций партнеров».

«Вероятно, кто-то завтра скажет: а зачем помогать именно этим людям? Это был их выбор. Так, любой может сделать любой выбор. Но если наш гражданин попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит нас о помощи — мы обязательно поможем. Любая другая позиция неприемлема», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в украинских средствах массовой информации появилось сообщение, что в Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освободили двух гражданок Украины с детьми и они были эвакуированы с территории Сирии.