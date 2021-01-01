Киев, 1 января 2021, 12:50 — REGNUM В новогоднюю ночь на Украину были возвращены девять граждан страны, которые ранее находились в Сирии в лагере для беженцев, сообщили 1 января в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Украины также на своем telegram-канале сообщил, что несколько лет указанные граждане содержались в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц и для украинского государства достать их оттуда было одним из самых сложных задач последнего времени. По словам Зеленского сначала спецоперации препятствовали интенсивные боевые действия в Сирии, потом пандемия, а усложняли работу «отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные смены позиций партнеров».
Напомним, ранее в украинских средствах массовой информации появилось сообщение, что в Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освободили двух гражданок Украины с детьми и они были эвакуированы с территории Сирии.