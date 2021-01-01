Стокгольм, , 13:21 — REGNUM 23 декабря премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был замечен в одном из крупнейших торговых центров Стокгольма Gallerian. Данный поступок главы кабинета министров в условиях пандемии коронавирусной инфекции был расценен многими как сомнительный шаг. 31 декабря премьер-министр Лёвен сделал первое публичное заявление по данному инциденту на своей странице в Instagram.

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«Я понимаю, что люди реагировали, когда прочитали, что в декабре я улаживал свои дела. Я купил еду, отремонтировал часы, искал запчасти для своей бритвы, побывал в Systembolaget и купил рождественский подарок для своей жены Уллы. Во всех этих случаях я старался избегать массовых скоплений людей. И я тоже, как и многие другие, всегда стараюсь следовать советам и рекомендациям Агентства общественного здравоохранения. Оглядываясь назад, я, конечно, думаю о том, можно ли было, например, заказать рождественский подарок для Уллы по интернету», — написал премьер-министр Лёвен.

Однако Стефан Лёвен не единственный, кто занимался рождественским шоппингом, отмечают журналисты. Министр юстиции Морган Йоханссон посетил рождественскую распродажу, а генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон в канун Рождества полетел на Канарские острова.

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