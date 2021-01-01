Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Временем тяжелых испытаний и драматических событий назвал уходящий 2020 год президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем поздравлении, адресованном соотечественникам. Текст поздравления главы республики был опубликован 1 января пресс-службой главы государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

По словам главы республики в минувшем году общими усилиями удалось сберечь экономику страны от глубокого падения.

«Мы выстояли перед напором новых вызовов. Проявили стойкость и солидарность, в сложнейших условиях решали не только повседневные задачи, но и обеспечивали поступательное развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году», — отметил глава Казахстана.

Обращаясь к соотечественникам, Токаев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не позволила некоторым проводить 2020 год в праздничной атмосфере. Президент Казахстана также выразил уверенность, что в скором времени как и прежде все снова смогут ощутить радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями.

Глава республики пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, чтоб в каждом доме царили согласие, достаток и веселье. Также он призвал беречь друг друга и проявлять заботу о близких. Отдельные поздравления Токаев адресовал тем, кто находится в новогоднюю ночь на службе и боевом посту.

«Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему. Пусть все наши желания исполнятся и Казахстан станет еще сильнее!» — заключил глава республики.