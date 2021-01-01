Нур-Султан, 1 января 2021, 11:18 — REGNUM Временем тяжелых испытаний и драматических событий назвал уходящий 2020 год президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем поздравлении, адресованном соотечественникам. Текст поздравления главы республики был опубликован 1 января пресс-службой главы государства.
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По словам главы республики в минувшем году общими усилиями удалось сберечь экономику страны от глубокого падения.
Обращаясь к соотечественникам, Токаев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не позволила некоторым проводить 2020 год в праздничной атмосфере. Президент Казахстана также выразил уверенность, что в скором времени как и прежде все снова смогут ощутить радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями.
Глава республики пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, чтоб в каждом доме царили согласие, достаток и веселье. Также он призвал беречь друг друга и проявлять заботу о близких. Отдельные поздравления Токаев адресовал тем, кто находится в новогоднюю ночь на службе и боевом посту.