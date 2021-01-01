Ташкент, , 10:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан возглавляемой им страны с Новым 2021 годом. Поздравление главы республики было опубликовано 1 января на сайте главы государства.

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Глава республики отметил, что уходящий 2020 год был нелегким для всего мира, в том числе и для Узбекистана. Пандемия коронавируса и глобальный кризис по словам Мирзиёева стали «серьезным испытанием для человечества».

Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду народа республики в стране произошли огромные преобразования во всех сферах, отметил глава республики. Прежде всего Мирзиёев отметил стабильное развитие ведущих отраслей экономики.

«Введены в строй десятки высокотехнологичных предприятий, новых транспортных систем. Строятся современные жилые дома, дороги и мосты, детские сады и школы, больницы, объекты культуры и спорта. Наши трудолюбивые, умелые дехкане и фермеры вырастили богатый урожай. Еще более широкие возможности открылись для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В течение года созданы тысячи новых рабочих мест, особенно для женщин и молодежи», — отметил он.

2021 год в республике объявлен годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В новом году будут продолжены реформы в экономической и социальной сферах, а главной задачей остаются укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки.

Особое внимание по словам президента будет уделено улучшению благосостояния и усилению социальной защиты граждан Узбекистана. Глава государства отметил, что на новый уровень будет поднята работа по охране здоровья населения, а также — по утверждению в обществе здорового образа жизни.

Президент Узбекистана также отметил, что в 2021 году будет отмечается тридцатилетие независимости возглавляемой им страны.

В заключительной части новогоднего обращения Мирзиёев пожелал, чтоб в 2021 году в каждой семье и в стране были мир, счастье и благополучие. Также он пожелал, чтоб сбылись все добрые мечты и надежды, и процветал Узбекистан.