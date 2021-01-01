Ташкент, 1 января 2021, 10:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан возглавляемой им страны с Новым 2021 годом. Поздравление главы республики было опубликовано 1 января на сайте главы государства.
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Глава республики отметил, что уходящий 2020 год был нелегким для всего мира, в том числе и для Узбекистана. Пандемия коронавируса и глобальный кризис по словам Мирзиёева стали «серьезным испытанием для человечества».
Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду народа республики в стране произошли огромные преобразования во всех сферах, отметил глава республики. Прежде всего Мирзиёев отметил стабильное развитие ведущих отраслей экономики.
2021 год в республике объявлен годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В новом году будут продолжены реформы в экономической и социальной сферах, а главной задачей остаются укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки.
Особое внимание по словам президента будет уделено улучшению благосостояния и усилению социальной защиты граждан Узбекистана. Глава государства отметил, что на новый уровень будет поднята работа по охране здоровья населения, а также — по утверждению в обществе здорового образа жизни.
Президент Узбекистана также отметил, что в 2021 году будет отмечается тридцатилетие независимости возглавляемой им страны.
В заключительной части новогоднего обращения Мирзиёев пожелал, чтоб в 2021 году в каждой семье и в стране были мир, счастье и благополучие. Также он пожелал, чтоб сбылись все добрые мечты и надежды, и процветал Узбекистан.