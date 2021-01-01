Киев, , 10:02 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Рады и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко опубликовал новогоднее поздравление, адресованное украинским гражданам, в котором заявил, что украинское государство годом ранее поразил вирус популизма, непрофессионализма, бестолковости и безответственности. Поздравительное обращение украинского политика было опубликовано 1 января на его telegram-канале.

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В ходе своего новогоднего поздравления Петр Порошенко пожелал выработки коллективного иммунитета. Жителям Украины — от коронавирусной инфекции, а стране — «от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее».

Политик также заявил, что при его президентстве был заложен неплохой «запас прочности», пообещав, что все испытания будут преодолены.

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Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что именно он в конце 2018 года будучи президентом Украины санкционировал спецоперацию по задержанию «боевиков ЧВК «Вагнер», которая в итоге по вине нынешней власти провалилась.

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