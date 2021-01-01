Киев, 1 января 2021, 09:15 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркмении был назначен Виктор Майко. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован пресс-службой украинского лидера.
Отметим, Виктор Майко был дипломатическим представителем Украины в Туркмении в период с 2005 по 2010 год. С 2010 по 2014 год Майко занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины.
Напомним, с ноября 2020 года временным поверенным по делам Украины в Туркмении был Гончаров Александр.