Киев, , 09:15 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркмении был назначен Виктор Майко. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован пресс-службой украинского лидера.

«Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане», — значится в указе.

Отметим, Виктор Майко был дипломатическим представителем Украины в Туркмении в период с 2005 по 2010 год. С 2010 по 2014 год Майко занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, с ноября 2020 года временным поверенным по делам Украины в Туркмении был Гончаров Александр.