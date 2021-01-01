Киев, , 08:31 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взаимодействие Германии, Франции, России и Украины в рамках так называемого нормандского формата на уровне глав МИД в настоящее время находится в состоянии «медикаментозного сна». Такое мнение глава внешнеполитического ведомства Украины выразил 31 декабря в интервью Телевизионной службе новостей на украинском телеканале «1+1».

"["Нормандский формат» — ИА REGNUM] живее всех живых. На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также напомнил о неизменности цели официального Киева в переговорном процессе по Донбассу, отметив, что это «мир на Украине и восстановление территориальной целостности». Также Кулеба в очередной раз подчеркнул, что по вопросам урегулирования в Донбассе Украина намерена вести переговоры не с «какими-то посредниками», а с Российской Федерацией.

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Политик отметил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил пять сценариев действий официального Киева в отношении Донбасса. Эти «сценарии» находятся под грифом «секретно», добавил он.

«Есть стратегическое решение СНБО, и все, кому надо, понимают логику действий», — подытожил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Российская Федерация якобы все время ожидает смерти Украины как государства, однако по словам Кулебы, Россия этого не дождется.