Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Екатеринбурге соратник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев арестован на 15 суток. Его признали в неповиновении сотрудникам полиции.

Такое решение вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга. На основании него первую половину января общественник проведёт под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ему было назначено пять суток ареста. Однако затем Свердловский областной суд отменил это постановление.

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