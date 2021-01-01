Киев, 1 января 2021, 07:53 — REGNUM Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 31 декабря, находясь в эфире украинского канала NEWSONE, надел на себя шапку с запрещенной на Украине коммунистической символикой и заявил, что для него звезда Советского Союза является гордостью.
Ведущий телеканала спросил у политика, знает ли он, что нарушает закон Украины, на что Кива ответил, что он знает, что не нарушает мораль.
В итоге ведущий в студии поддержал депутата, добавив, что тоже разделяет его точку зрения.
Также 31 декабря Илья Кива опубликовал на своем telegram-канале фотографию в этой же шапке с советской символикой, подписав ее: «Нацист, арестуй меня. С этой звездой, мой Дед, резал глотки фашистам!».
Читайте также: На Украине открыли дело против мужчины, носившего «советскую шапку»
Напомним, ранее во Львове сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство в отношении девятнадцатилетнего киевлянина, который носил шапку с советской кокардой.