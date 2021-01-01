Киев, , 07:53 — REGNUM Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 31 декабря, находясь в эфире украинского канала NEWSONE, надел на себя шапку с запрещенной на Украине коммунистической символикой и заявил, что для него звезда Советского Союза является гордостью.

Илья Кива visem

Ведущий телеканала спросил у политика, знает ли он, что нарушает закон Украины, на что Кива ответил, что он знает, что не нарушает мораль.

«Я прошу прощения, я не знаю о том, что какой я закон нарушаю. Я знаю, что я не нарушаю мораль. Вот с этой звездой (он указал на красную звезду с символикой СССР, изображенную на кокарде — ИА REGNUM) мой дед воевал и стал героем Советского Союза. Он уничтожал фашизм, вспарывал им глотки и освобождал мою землю. И пусть мне кто-то попробует запретить гордиться тем наследием и теми подвигами и тем самопожертвованием моих предков. Я прошу прощения, вы, нацисты и ублюдки и фашисты, попробуйте арестовать меня. Вы издеваетесь на теми, кто не может вам ответить. Для меня эта звезда — это гордость. Гордость моего рода, моей фамилии Кивы. И так будет всегда. И с такой же гордостью мой сын будет одевать эту звезду и помнить, что эта звезда когда-то носил его прадед. И так будет всегда!» — заявил депутат.

В итоге ведущий в студии поддержал депутата, добавив, что тоже разделяет его точку зрения.

Также 31 декабря Илья Кива опубликовал на своем telegram-канале фотографию в этой же шапке с советской символикой, подписав ее: «Нацист, арестуй меня. С этой звездой, мой Дед, резал глотки фашистам!».

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Напомним, ранее во Львове сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство в отношении девятнадцатилетнего киевлянина, который носил шапку с советской кокардой.