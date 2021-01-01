Кишинёв, , 07:25 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду назначила исполняющим обязанности главы молдавского правительства главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя, указ о его назначении был подписан 31 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя», — цитирует Санду пресс-служба главы государства.

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Напомним, 23 декабря 2020 года правительство Иона Кику ушло в отставку для того, чтоб в Молдавии были проведены досрочные выборы в парламент.

Отметим, ранее Майя Санду анонсировала, что имя временно исполняющего обязанности главы молдавского правительства будет объявлено 1 января 2021 года.

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