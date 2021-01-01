Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Оспорить результаты президентских выборов может попытаться оспорить группа сенаторов-республиканцев в Конгрессе США. Об этом 31 декабря сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, как минимум 140 конгрессменов-республиканцев в Палате представителей и ещё несколько их однопартийцев в Сенате приготовились оспаривать результаты выборов президента США. Отмечается, что у союзников действующего президента США Дональда Трампа практически нет шансов изменить итоги голосования, в их силах лишь на несколько часов отложить утверждение кандидатуры Джозефа Байдена в качестве победителя при голосовании коллегии выборщиков, а также в качестве нового главы государства.

Кроме того, сообщается, что глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал однопартийцев не предпринимать попыток оспаривать результаты голосования на выборах президента США.

Напомним, результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Законодатели могут выступить против результатов голосования в отдельном штате, протест должен быть подан в письменном виде как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Специалисты отмечают, что Палата представителей, где большинство составляют демократы, будет голосовать против любой инициативы, которая может поставить под сомнение победу Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для «обеспечения честности» выборов в штате Висконсин.

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