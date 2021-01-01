Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз приостановил действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 31 декабря сказано в документе, размещённом пресс-службой Белого дома.

Распоряжение будет действовать до 31 марта 2021 года и при необходимости будет продлено. Трамп пояснил, что пандемия продолжает оказывать сильное влияние на источники заработка граждан США. Общий уровень безработицы в стране составил 6,7%, тогда как в апреле 2020 этот показатель составлял 14,7%, а в октябре 6,9%. Несмотря на заметное снижение показателя, по словам главы США, «в несельскохозяйственном секторе с учетом сезонных колебаний в ноябре по-прежнему было на 9 834 000 рабочих мест меньше, чем в феврале 2020 года».

Своё решение американский лидер объясняет желанием сохранить рабочие места для американских граждан. По информации агентства Reuters против приостановки выдачи ряда категорий рабочих виз выступают многие компании, а также кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

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