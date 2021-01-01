Лондон, , 04:33 — REGNUM Официальное завершение переходного периода по Brexit прокомментировала премьер-министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. Политик 1 января в своём Twitter намекнула на возможность региона Великобритании вернуться в состав Евросоюза в качестве независимого государства.

«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — такое сообщение оставила Стерджен в социальной сети, добавив к нему эмодзи с изображениями шотландского флага, сердечка и флага ЕС.

Премьер-министр таким образом дала понять, что в Шотландии возможно проведение референдума о независимости. До этого Стерджен не единожды заявляла, что выход Великобритании из ЕС состоялся против воли Шотландии. Кроме того, политик является активным сторонником проведения повторного референдума о независимости региона.

Напомним, что первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году, но тогда большинство населения высказалось против.

Ранее ИА REGNUM сообщало об официальном завершении переходного периода по Brexit между Великобританией и Шотландией.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания и ЕС официально завершили переходный период по Brexit