Тегеран, , 10:15 — REGNUM 31 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил взрыв, произошедший 30 декабря в аэропорту Адена в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сочувствуя семьям жертв инцидента в аэропорту Адена в Йемене, Хатибзаде заявил, что продолжение иностранной агрессии и оккупации Йемена стало главной причиной нестабильности и угрозы территориальной целостности Йемена.

«Такого рода насильственные меры и убийства мирных жителей являются результатом действий оккупантов, которые под именем самопровозглашенной коалиции разрушили Йемен, что привело к продолжению самого катастрофического гуманитарного кризиса в стране», — отметил он.

Осудив агрессивные и воинственные действия коалиции, Хатибзаде подчеркнул, что решение этой проблемы лежит в диалоге и переговорах. Он вновь заявил, что Исламская Республика Иран призывает все стороны вернуться к политическим переговорам и положить конец бесплодной агрессии.