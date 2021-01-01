Тегеран, , 10:04 — REGNUM 31 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании призвал мировых лидеров мирно провести Новый год, выразив надежду, что 2021-й год положит конец «безумной эпохе презрения к закону и многосторонности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Поскольку мы заканчиваем год страданий, давайте надеяться на новые начинания в наступающем году, положив конец безумной эре презрения к закону и многосторонности — четырехлетней эре, которая вызвала столько кровопролития, террора и жестокости», — написал Зариф в своем твиттере.

«Давайте объединимся, чтобы сделать 2021 год мирным и счастливым годом», — отметил он, при этом подчеркнув: «Последний год президентства Дональда Трампа в США ознаменовался ростом разногласий между Вашингтоном и его европейскими союзниками по целому ряду вопросов, таких как НАТО, торговая война, споры в Совете Безопасности ООН, а также выход США из международных соглашений».

По его словам, администрация Трампа начала с максимального давления на североамериканские страны, а затем на Ближний Восток, Иран и Китай.

«Действующая администрация США считала, что она может добиться наибольших успехов, если продолжит кампанию давления на другие страны», — заявил глава МИД Ирана.