Тегеран, , 11:36 — REGNUM 31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что он доволен усилиями правительства по возрождению озера Урмия, назвав это великим историческим достижением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал такое замечание на церемонии открытия 26 проектов в области энергетики и питьевой воды в четырех провинциях. Президент выразил надежду, что Иран отпразднует возрождение озера Урмия к началу иранского Нового года, который наступит 21 марта 2021 года.

«Жизнь людей на северо-западе страны зависит от озера Урмия», — сказал Рухани, отметив усилия, прилагаемые для его возрождения.

Ранее провинциальные чиновники по охране окружающей среды спрогнозировали, что озеро достигнет своего естественного уровня к 2025 году.

В рамках скоординированных усилий по спасению озера в 2013 году Иран запустил совместный проект наряду с Программой развития ООН (ПРООН), финансируемой совместно правительствами Ирана и Японии. Поэтому усилия по возрождению были сосредоточены на перенаправлении рек для орошения сельскохозяйственных угодий, что позволило бы избежать использования воды из озера, а также на продвижении более эффективных методов ведения сельского хозяйства.