Тегеран, , 10:35 — REGNUM 31 декабря власти Ирана подготовили документы для предъявления уголовного обвинения убийцам генерал-лейтенанта Сулеймани, заявил высокопоставленный чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир-Абдоллахиан, пресс-секретарь штаба, ответственного за организацию годовщины убийства генерала Сулеймани, сделал это заявление в телевизионной программе.

Амир-Абдоллахян сообщил о готовности страны выдать обвинительный акт в отношении 48 подсудимых, совершивших убийство или пособников гнусного преступления в январском теракте.

По его словам, Иран смог установить, кто был руководителем теракта, под руководством какой страны был осуществлен теракт, и кто передал информацию о террористической операции.

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Сулеймани был убит в результате теракта в аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Через день после убийства генерала президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран оставляет за собой право отомстить террористам соразмерными военными действиями.