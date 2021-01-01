Тегеран, , 10:01 — REGNUM 31 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Дохе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, а также с заместителем премьер-министра и министром обороны Халидом бен Мухаммедом Аль Аттией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аракчи совершил официальный визит в Доху, находясь во главе делегации. В ходе встречи представителей двух стран они обменялись мнениями о последних событиях в регионе Персидского залива и существующих угрозах. Стороны также обсудили пути расширения и укрепления двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его катарский коллега Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в телефонном разговоре подчеркнули необходимость совместной работы региональных государств для обеспечения всеобъемлющей стабильности и безопасности. В ходе телефонного разговора Зариф и Аль-Тани также обсудили двусторонние отношения и последние региональные события.