Баку, , 23:16 — REGNUM В течение ближайших двух недель откроется совместный турецко-российский Мониторинговый центр по Карабаху. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 31 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны Турции Хулуси Акар President.az

«Чем скорее будет задействован Центр, тем лучше, — сказал Алиев. — Потому… угрозы все еще сохраняются».

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Турцией через Армению формируется транспортный коридор.

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