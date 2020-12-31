Москва, , 22:26 — REGNUM Правительство России приняло решение о присвоении безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имени маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Александра Михайловича Василевского. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский © Министерство обороны Российской Федерации

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование «Маршала Василевского» безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.

Под руководством легендарного маршала Советского Союза была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восток Китая (Маньчжурия), северная часть Кореи, Южный Сахалин и Курилы.

Правительственное решение принято по предложению Сахалинской областной думы. Депутатам области на островах это предложение и обоснование поступили от Сахалинского отделения Русского географического общества, состоять в котором имеет честь и автор этих строк.

Сокрушителю кичившихся своей «непобедимостью» японских самураев будет установлен и монументальный памятник в Москве. «У нас есть на очереди два замечательных памятника. Один из которых человек не забытый, но монументов, соответствующих масштабу личности, нет… Это памятник нашему прославленному полководцу, маршал Василевскому», — сообщил в уходящем году журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский журналистам. По его словам, проходят последние этапы согласования, выбрано место для установки памятника. «Василевский… добивался победы при минимальных жертвах… Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны», — отметил он, напомнив о разгроме милитаристской Японии, которым руководил Василевский.

Наименование острова в честь главнокомандующего советскими войсками, сокрушившими мощные группировки японских сухопутных сил, возведение памятника маршалу Василевскому хотелось бы рассматривать как шаги к восстановлению исторической справедливости, приближающие к исправлению серьезной ошибки, в результате которой День Победы над Японией был подменен безликой и не соответствующей критериям дней воинской славы России датой окончания Второй мировой войны.

Анатолий Кошкин