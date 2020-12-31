Лондон, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём новогоднем обращении заявил, что 2021 год даст Соединённому Королевству возможность превратиться в научную сверхдержаву.

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"Обретённая свобода даёт нам возможность заключать торговые сделки по всему миру и приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой», — заявил он в своем обращении, опубликованном в YouTube.

По его словам, в новом году уверенность в жителей Королевства вселят вакцины, которые были первыми одобрены Британией.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания стала первой страной в мире, которая официально одобрила массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом и шведской AstraZeneca.

Вакцина Oxford — AstraZeneca значительно дешевле большинства западноевропейских и американских конкурентов и считается более легкой в распространении. Однако лабораторные испытания вакцины показали несколько неоднозначные результаты.

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