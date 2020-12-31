Белград, , 21:15 — REGNUM Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 31 декабря заявил представитель регулятора Павле Делич, сообщает агентство Tanjug.

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По его словам, вакцина соответствует всем условиям, установленным сербским законодательством и правовыми актами, что подтверждает её качество, эффективность и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава сербского минздрава Златибор Лончар заявил, что исследование Агентством по медикаментам Сербии российской вакцины «Спутник V», начавшееся 4 декабря, в данный момент находится на последней стадии и будет закончено в первые дни 2021 года.

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