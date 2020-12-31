Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Британский посол в Соединённых Штатах Карен Пирс заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в соперничестве с Москвой и Пекином. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, одним из «крупнейших вызовов» для США и Британии, по её мнению, является «стратегическое соперничество со стороны России и Китая».

По её словам, США и Британии необходимо сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии».

Напомним, ранее Daily Mail сообщил, что возросшее присутствие подводных лодок ВМФ России стало причиной беспокойства военных Великобритании.

Британские военные назвали «ужасающим» присутствие российских подлодок в Северной Атлантике и выразили свое беспокойство тем, что у берегов Британии появились российские ракетоносцы проекта «Акула», использующие передовые технологии скрытности.

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