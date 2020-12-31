Анкара, , 18:10 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 31 декабря сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что Эрдоган и Мирзиёев обсудили региональные вопросы, а также состояние и перспективы развития двусторонних связей.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с Новым годом.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия нового предприятия по переработке карбоната лития в провинции Эскишехир, заявил, что власти Турции готовы к «диалогу с любыми странами».

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