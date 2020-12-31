Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Власти Ирана якобы переместили в Ирак дополнительное оружие, которое может быть использовано против размещенных в стране сил Соединённых Штатов. Об этом 31 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным одного из источников, разведка США якобы зафиксировала контакты между иракскими боевиками и представителями иранских сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.

«Существует несколько беспокоящих нас свидетельств серьезного планирования и подготовки атак в Ираке, направленных, по-видимому, против американских военных и интересов США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 декабря, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «страна отрубит США ноги в регионе в отместку за убийство высшего командующего Корпуса стражей Исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани во время атаки американского беспилотника в Багдаде».

Президент Ирана сделал такие замечания за два дня до конца 2020 года и за три дня до годовщины мученической смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, назвав его национальным героем.