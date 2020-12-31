Москва, , 17:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщается 31 декабря на сайте Московской городской епархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Новым, 2021 годом и Рождеством Христовом», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что эти замечательные праздники дарят всем неповторимую атмосферу чуда и волшебства, дают уверенность в том, что все невзгоды обязательно будут преодолены.

«От души желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья и успехов в ответственном Патриаршем служении», — пожелал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам России.

Новый, 2021 год уже празднуют на крайнем востоке России — на Камчатке и в Чукотском автономном округе. По традиции в 00:00 по местному времени по телевидению транслировалось обращение президента РФ к гражданам.

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