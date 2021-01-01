1 января 2021 | Время чтения 9 мин

Дмитрий Красноухов, , 12:59 — REGNUM В 2020 году Свердловская область подтвердила свою славу бурного, неспокойного региона. Ключевые события здесь не ограничиваются коронавирусной повесткой, затрагивая политическую, религиозную и другие сферы жизни. Объединяет их одно: как и в прошлом году, самые резонансные темы 2020 года не появились в одночасье — они вызревали долгое время перед тем, как стать новостями.

Екатеринбург

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Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря

Главной горячей точкой региона вновь стало религиозное сооружение: если в 2019 году все внимание к себе приковал ещё не построенный храм святой Екатерины, то в 2020 году полем битвы стала территория Среднеуральского женского монастыря, где на долгое время засел опальный экс-схимонах Сергий (Романов).

Уральский «старец» был известен как духовник влиятельных людей: от депутата Госдумы Натальи Поклонской до хоккеиста Павла Дацюка. Кроме того, Сергия прозвали в регионе «главой секты царебожников», обращая внимание на продвигаемый деятелем культ императора Николая II. Деятель и раньше попадался на радикальных заявлениях, однако в Екатеринбургской епархии РПЦ смотрели на это сквозь пальцы (отдельные представители церкви неоднократно обращали внимание на данную странность).

Сергий лишился «неприкосновенности» после того, как выступил с радикальной критикой ограничений, вызванных борьбой с COVID-19. Монах даже обвинил президента России Владимира Путина в создании «фашистского концлагеря сатаны».

Сначала Сергия лишили сана, после чего его отлучили от Церкви. Окончательное решение по данным вопросам принимал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Однако «старец» забаррикадировался в Среднеуральской женском монастыре и не собирался отдавать его РПЦ. Данную проблему начали решать при новом руководителе Екатеринбургской митрополии РПЦ митрополите Евгении (Кульберге). Накануне силовые структуры провели штурм монастыря. Бывшего схимонаха арестовали на два месяца, ему предъявлены обвинения по трём уголовным статьям.

Экс-схимонах Сергий (Романов) Цитата из видео пользователя YouTube канала @«Средний путь»

Политическая турбулентность

В последние два месяца уходящего года ушли со своих постов полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Новым полпредом стал экс-глава Министерства строительства РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. И.о. мэра Екатеринбурга стал ушедший с поста первого вице-губернатора Алексей Орлов (а Высокинского, напротив, намерены назначить на бывшую должность Орлова).

Александр Высокинский проработал на посту градоначальника немногим больше двух лет. Эта была новая пора для Екатеринбурга, когда город мог позволить себе не отвлекаться на противостояние областной и городской власти (что неизменно проходило до назначения Высокинского), уделив большее внимание хозяйственным вопросам.

Однако конфликтов в областном центре хватало: мэр вступил в клинч с застройщиками (не желающими согласовывать внешний вид зданий с администрацией и лоббирующими точечную застройку), представителями «либеральной оппозиции» и некоторыми депутатами городской думы.

Уходя с должности, глава города подчеркнул: начатые им проекты продолжат реализацию (в частности, возвращение народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина — Екатеринбургу).

Это не единственные кадровые изменения в эшелонах власти. Свой пост покинула глава минфина Галина Кулаченко, а министр сельского хозяйства и АПК Дмитрий Дегтярёв скончался от COVID-19. Также регион увидел нового министра здравоохранения — Андрея Карлова.

Медицинский работник в красной зоне Minzdrav.gov.ru

Борьба c COVID-19

Пандемия COVID-19 не обошла стороной и Средний Урал. Регион столкнулся с проблемами, которые возникали и в других субъектах Российской Федерации: неготовность системы здравоохранения к массовому приёму больных, нехватка масок и лекарств в продаже, временный переход на удалённый формат работы и дистанционное обучение.

Впрочем, были и уникальные ситуации. Обнаружилось, что областная статистика смертности от COVID-19 радикально расходится с цифрами Росстата (по данным федерального ведомства, только в ноябре 2020 года скончались от коронавируса 1364 человека, тогда как региональный оперштаб докладывает о 1474 смертях, произошедших от COVID-19 с начала пандемии).

Была попытка реализовать уникальные меры профилактики. В такси и предприятиях общепита поручили установить защитные экраны (позже данное требование в отношении автомобилей заменили на рекомендацию), что вызвало критику со стороны профессионального сообщества.

В момент ослабления режима повышенной готовности в Екатеринбурге даже провели крупнейший музыкальный фестиваль России — «Уральскую ночь музыки». Мероприятие постоянно откладывали, но в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года город полностью погрузился в музыкальную стихию.

Регион готовится начать массовую вакцинацию от COVID-19. Уже прививаются представители групп риска. Кроме того, в Новоуральске работают над собственной вакциной от инфекции под рабочим названием «Урал».

Врачи амбулаторной службы свердловских поликлиник выдают лекарства уральцам с COVID-19, проходящим лечение дома

Minzdrav.gov.ru

Бюджет на 2021 год решили сделать более социально ориентированным. Сохранены все социальные статьи, по некоторым из них увеличено финансирование. Расходы на здравоохранение сократились до 26,2 млрд рублей (по итогам 2020 года на медицину выделили более 28 млрд рублей, хотя планировали лишь 24 млрд рублей). В частности, на 63% меньше денег уйдет на переоснащение медицинских организаций, которые помогают онкобольным, на 15% сократятся отчисления на организацию центров амбулаторной помощи больным раком. Большая часть указанных денег выделялась федеральным центром.

На 20% меньше денег получит Свердловская областная клиническая больница № 1 для трансплантации органов. На 18,5% меньше денег выдадут на дородовую диагностику нарушений развития ребенка. Впрочем, по некоторым статьям есть рост — на 18% вырастут расходы на эндопротезирование. Гораздо больше денег — на 146% — выделяется на паллиативную помощь.

Регион не обошли ситуации с невыплатами врачам, работающим с больными COVID-19. Один из таких случаев прославился на всю страну в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина — об отсутствии выплат заявили врачи Качканарской городской больницы.

Машина скорой помощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Скандалы с аутсорсингом «скорой помощи»

В начале 2020 года пять подстанций скорой помощи Екатеринбурга передали частному подрядчику. После этого в городе оттуда массово уволились водители, недовольные новыми условиями труда (работники жаловались, что их заставляли зарегистрироваться как ИП и лишали социальных гарантий).

Позже стало известно, что в отданных на аутсорсинг подстанциях до работников не доходили выплаты за работу с больными COVID-19. Глава компании-аутсорсера подтвердил, что такие проблемы были.

Ближе к концу года в других свердловских городах объявили конкурсы на передачу «скорой» на аутсорсинг. Данные инициативы особенно возмутили медиков Нижнего Тагила, где организовали акции протеста против перехода под крыло частного подрядчика.

Чиновники уверяют, что не допустят несправедливых трудовых отношений после перехода «скорой» на аутсорсинг. Однако работники выдвигают справедливые опасения по этому поводу. Также у них вызывают вопросы щедрые финансовые траты, которые выделяются компании-аутсорсеру.

Между тем скорая помощь столкнулась с экстремальными нагрузками за последние несколько месяцев. Не хватало как бригад вместе с автомобилями, так и диспетчеров. Ближе к концу года ситуация улучшилась — помогли как благотворители, которые приобрели новые кареты «скорой», так и набор новых диспетчеров вместе с созданием единой консультационной службы по вопросам медпомощи 122.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Происшествия

Продолжилось расследование резонансных дел по инцидентам, произошедшим в 2019 году.

В частности, прошло уже несколько судов по делу об убийстве молодой матери Ксении Каторгиной, которую убили с целью угона автомобиля. Женщина планировала продать машину в Екатеринбурге, но «покупателями» оказалась преступная группа, у которой за плечами есть и другие преступные эпизоды. Участники сообщества, например, избили мать одной из обвиняемых (с согласия дочери), чтобы добыть деньги. Судебные заседания осложняются хамским поведением подсудимых.

Был вынесен приговор в отношении стрелка, убившего двух молодых женщин на горе Уктус из пневматической винтовки. Алексея Александрова приговорили к пожизненному заключению. Преступление было совершено ещё августе 2018 года, убийцу не могли найти 15 месяцев. Дело брал под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Преступник заявлял, что на убийство он пошёл в том числе потому, что над ним якобы издевались в школе.

Продолжилось расследование дела по факту смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. Было выявлено, что анализы вместо обвиняемого в совершении аварии Владимира Васильева сдал его отец, представитель Росгвардии. Очевидцы сообщали, что Васильев проехал несколько перекрёстков на красный свет, поэтому анализы подсудимого могли бы прояснить этот момент. Один из участников смертельной аварии заявил, что обвиняемый был пьян.

В первой половине 2020 года Екатеринбург потрясла серия поджогов, произошедших в деревянных бараках, преимущественно в северной части города. В частности, в одном из пожаров сгорели заживо восемь человек. После был пойман подозреваемый, который заявил, что он пироман, и сознался в ряде поджогов. Однако некоторые погорельцы усомнились, что преступления совершил один человек. Жители подозревали, что такие действия могла организовать компания-застройщик. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 19 марта 2021 года, расследование дела продолжается.

Бойцы СОБРа Rosguard.gov.ru

Большой резонанс получила гибель жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова в собственной квартире. Мужчина украл в строительном магазине четыре рулона обоев, угрожал ножом охранникам. Прибывшим сотрудникам полиции Таушканков оказал сопротивление, нанеся травмы оперативнику. Бойцы СОБРа были вынуждены открыть огонь, так как парень вел себя агрессивно и держал предмет, похожий на автоматическое оружие.

Екатеринбург и Нижний Тагил — города Трудовой доблести

В год 75-летия Великой Победы сразу два города Свердловской области — Екатеринбург и Нижний Тагил — получили почётное звание Города трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны Урал ковал Победу в тылу и отправлял на фронт бойцов, сломавших хребет фашистской гадине.

Теперь трудовой подвиг увековечат на торжественных местах в обоих городах.

В Екатеринбурге парад Победы прошёл, как и во многих других городах России, 24 июня 2020 года. Однако и 9 мая 2020 года можно было увидеть торжественные мероприятия, проводимые Центральным военным округом.