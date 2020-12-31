Лондон, , 17:32 — REGNUM Власти Великобритании и Испании достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Об этом 31 декабря заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», — цитирует её France-Press.

Она уточнила, что подписанное соглашение позволяет «применять к Гибралтару политику и все программы Евросоюза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата лордов парламента Великобритании одобрила соглашение о торговых отношениях с Евросоюзом после выхода страны из ЕС. За законопроект, ранее одобренный нижней палатой, проголосовали 466 лордов, против — 101.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, соглашение Великобритании о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit открывает новую страницу в её истории.

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