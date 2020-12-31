Лондон, , 17:00 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник Центра специального назначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД РФ), в течение трёх лет собирал секретные данные маршрутов высшего руководства России через чаты в WhatsApp. Об этом сообщает британский телеканал BBC со ссылкой на двух бывших и одного действующего сотрудников Центра.

По данным телеканала, в 2016 году должность командира Центра специального назначения по обеспечению безопасности занял полковник полиции Анатолий Макаренков. По словам источников, он приказывал командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц.

Макаренков, передает BBC, требовал создать специальный чат в WhatsApp, куда передавалась информацию из кодовой таблицы о местонахождении и передвижении объектов государственной охраны.

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По словам бывшего сотрудника Центра Василия Ветитнева, его и других сотрудников вынуждали передавать данные, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий, размер которых составляет 100 тыс. рублей. Многие сотрудники выражали недовольство, однако к ним «применяли давление, в том числе психологическое», а также угрожали увольнением. Самого Ветитнева отстранили от работы, сейчас он судится с МВД.

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