Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для «обеспечения честности» выборов в штате Висконсин. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает избирательный штаб Трампа.

Зал Верховного суда США

«Президент Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США для обеспечения честности выборов в Висконсине!» — сказано в сообщении избирательного штаба Трампа в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что по мнению Трампа выборы главы государства прошли с ужасающими нарушениями, и победу одержал именно он, а вовсе не кандидат от демократов Джо Байден. Трамп и его люди различными способами пытались добиться справедливости, однако большинство судов отказали в пересмотрах итогов голосования.

Тем не менее, Трамп по-прежнему настаивает, что именно он выиграл выборы, а демократы занимались их фальсификацией, чтобы накрутить голоса Байдену.