Брюссель, , 16:14 — REGNUM Российская Федерация, которая якобы использует «военную мощь» против соседей, не представляет непосредственной угрозы для НАТО. Об этом заявил 31 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу «Пуэн».

»Я не вижу непосредственной угрозы от России», — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Россия в настоящее время «утверждается».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета РФ — НАТО остается в силе.

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