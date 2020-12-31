Минск, , 15:45 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11−12 февраля 2021 года, не уполномочено вносить какие-либо изменения в конституцию республики. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 31 декабря.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии сказал, что Всебелорусское народное собрание вполне может стать конституционным органом, но это пока не решенный вопрос, который сперва должен быть прописан в конституции и пройти референдум. До реформы собрание вполне может очертить ориентиры на пятилетку и проработать вопросы, которые стоят перед народом Белоруссии.

Напомним, что после выборов президента, на которых официально победил Лукашенко, Белоруссия столкнулась с тяжелым политическим кризисом. Прозападная оппозиция, курируемая из-за рубежа, попыталась захватить власть. В Минске и других городах Белоруссии проходили акции протеста, перерастающие в столкновения с силовиками. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако все ждут от Лукашенко конституционной реформы, с котороой он пока тянет.