Киев, , 15:11 — REGNUM Российская Федерация все время ожидает смерти украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), опубликованном 31 декабря.

«РФ надо отдать должное — она умеет играть вдолгую… Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства», — цитирует украинского министра РИА Новости.

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Кулеба добавил, что на пути к «этой цели» Россия постоянно ждет чего-то: то смены власти на Украине, то смены власти в другой стране, то «каких-то экономических кризисов».

«Это действительно их (России — ИА REGNUM) стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождетесь», — заявил глава украинского МИД.

Кулеба отметил, что Украина будет развиваться как страна западного мира с прочными и глубокими связями с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Юридически и политически Украина по мнению Кулебы будет принадлежать к западному миру.

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"Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию», — отметил он, добавив, что именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на мире в Донбассе на условиях Киева.

«И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях», — уверен Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что официальный Киев все время работает в целях «деоккупации» Донбасса, а также для мира на Украине. Кулеба заявил, что желает дожить до того момента, когда проблемами Российской Федерации на Украине будет заниматься лишь узкий круг специалистов, занимающиеся непосредственно Россией.

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«Чтобы мы перестали переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем… Наша задача заключается в двух вещах. Первая — мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая — мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться», — отметил он.

Кулеба также допустил в своих рассуждениях ситуацию, при которой Украина довела Россию «до ручки» и в РФ заявили, что «уходят» из Крыма. В связи с этим глава украинского МИД задался вопросом, готова ли Украина «полноценно», на «всех уровнях политической, общественной и экономической жизни» вернуться на полуостров, подчеркнув, что украинское государство должно быть готово к этому.

Политик в заключение добавил, что должна быть некая «папочка», где каждый орган власти должен «пошагово» знать, что он должен делать по возвращению в Крым.

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