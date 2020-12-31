Новосибирск, , 14:53 — REGNUM Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у государства крупную сумму денег. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд Новосибирска.

«Рассмотрено заявление адвоката Новиковой А. И. в интересах Юрченко В. А. о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации, — уточнили в суде. — Суд удовлетворил указанное заявление в полном объёме и взыскал в пользу Юрченко В. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 5 777 930 рублей 02 копейки».

Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что одно из двух уголовных дел, возбуждённых в отношении Василия Юрченко, было прекращено за отсутствием состава преступления.

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