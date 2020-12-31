Тюмень, , 14:40 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор, провожая уходящий 2020 год, подчеркнул в своём послании к землякам, что чудес ждать не нужно — их нужно творить самим. В год пандемии коронавируса тюменцы почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, отметил глава региона.

Александр Моор поздравил тюменцев с Новым годом Gubernator.admtyumen.ru

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"Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким — и сегодня это самый дорогой и нужный подарок», — заявил Александр Моор в своём новогоднем поздравлении тюменцам.

Тюменский губернатор сердечно поблагодарил всех медицинских работников — настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье земляков. А также социальных работников и волонтёров, которые пришли на помощь землякам.

Тюменцам пережить сложный год помогли учителя, воспитатели, предприниматели, стойко выдержавшие испытания пандемией. Отдельно Александр Моор поблагодарил аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший урожай. Промышленников, строителей. транспортников, связистов — всех тюменцев.

«Низкий поклон за самоотверженный труд», — поблагодарил Александр Моор.