Киев, , 14:27 — REGNUM Рок-н-ролла, динамичных и драйвовых отношений с США ожидает Киев при новом президент США Джо Байдене. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), опубликованном 31 декабря.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», — рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам Кулебы стопроцентным приоритетом отношений между странами является «безопасность». Министр отметил, что США могут серьезно помочь «укреплению страны изнутри», в реализации реформ. Что касается экономической стороны отношений Киева и Вашингтона, Кулеба отметил инвестиции в Украину и торговлю на мировых рынках.

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Напомним, ранее в посольстве США на Украине сообщили, что с 2014 года предоставили Украине более $4,1 млрд.