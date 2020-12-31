Киев, , 14:30 — REGNUM Петиция с просьбой закупить и обеспечить вакцинацию населения Украины от коронавирусной инфекции на бесплатной основе российской вакциной «Спутник V» была опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского 30 декабря.

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Автор петиции — Николай Исаев просит »ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕРКУ, ЗАЯВКУ и ЗАКУПКУ необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V».

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Вакцинировать граждан Украины предлагается добровольно на бесплатной основе за счет средств государственного бюджета и благотворительности.

На момент публикации новости петицию подписали восемнадцать человек. Для ее рассмотрения нужно, чтоб ее подержали 25 000 человек.

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Напомним, сегодня, 31 декабря лидеры Донецкой и Луганской Народных Республик сообщили, что в январе 2021 года республики ожидают поставки первой партии российской вакцины от коронавирусной инфекции. Также Денис Пушилин и Леонид Пасечник поблагодарили Российскую Федерацию за ранее оказанную помощь.

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