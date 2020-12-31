Симферополь, , 14:30 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба о том, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской», вызвало негодование среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 31 декабря в социальной сети Facebook.

«Как же повезло гражданам такой прекрасной в недалёком прошлом страны с политиками, олигархами и, конечно, с правительством!», — пишет Андрей Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия не станет мириться посягательством на принадлежность Крыма. Граждане уверены, что руководство страны даст отпор на любые поползновения в эту сторону.

«Сейчас в вопросе Крыма Москва за ценой не постоит. Но даже теряя деньги никакого международного решения в отношении Крыма не намечается, скорее наоборот. И такая ситуация вряд ли устраивает РФ, чтобы там кто ни говорил», — поделился мнением Gena K.

Некоторые комментаторы предположили, что подобные заявление представителей Украины говорят лишь об агонии, в которую попала страна. Люди отмечают, что каждое новое заявление из данного государства становится всё более и более абсурдным.

«По-моему тема Крыма давно вогнала правителей Украины в маниакально-параноидальное состояние. Лучше эту тему для них сделать задачей для медицинско-психиатрического консилиума», — пишет Alex I.

Часть граждан пришла к выводу, что если бы Украине было что предъявить России, то это могло бы быть только экономическое превосходство. Но его, как считают граждане, и на горизонте не видно.

«Конкуренция государств — это, прежде всего, развития собственной экономики, а не всякие инфернальные декларации», — считает Алексей М.

Напомним, 30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской».