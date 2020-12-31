Кишинёв, , 13:30 — REGNUM В Молдавии от занимаемой должности был освобожден глава Службы государственной охраны и безопасности Ярослав Мартин. Об этом 30 декабря заявила президент республики Майя Санду в передаче «Политика» на телеканале TV8.

По словам Санду решение об увольнении Мартина было принято из-за нескольких «проблем», добавив, что проводится расследование, подробности которого она сообщать не хочет.

Вместо Мартина заместителем начальника Службы государственной охраны был назначен Василе Попа, который буде исполнять обязанности главы ведомства пока не будет назначен новый руководитель службы.

«Я назначила Василе Попу, который работал в правительстве, когда я была премьер-министром, и имеет большой опыт работы. Он профессионален, квалифицирован и был рядом со мной в качестве волонтера во время избирательной кампании», — цитирует Санду Agora.md.

Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон назначил Ярослава Мартина главой Службы государственной охраны в июне 2019 года.