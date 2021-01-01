Улан-Удэ, , 06:53 — REGNUM Главным политическим событием минувшего 2020 года в Бурятии стала пандемия коронавируса. Все остальное уже происходило вокруг неё. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алексей Михалев.

«Бурятия уже не существует как маленький, локальный мир, она часть большого, глобального мира. Закрывать глаза на то, что происходит в большом мире уже не получится», — отметил он.

В связи с этим главным уроком 2020 года, по его мнению, стало то, что региональным властям необходимо учитывать происходящее в мире.

«Уровень потерь человеческих, уровень материальных потерь, которые понесла республика — это всё результат того, что до 2020 года Бурятия продолжала жить в условиях своего маленького мира. Мне кажется, что пришло время обратить внимание на большие глобальные процессы», — заключил политолог.