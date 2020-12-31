Грозный, , 14:27 — REGNUM Заявление председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова, в котором он пригласил в парламент Чечни ингушских тейпов, обратившихся с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших 28 декабря на сотрудников ППС в Грозном, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 31 декабря в социальной сети Facebook.

«На Кавказе родственники отвечают за своих детей. Поэтому, если сейчас докажут вину этих ребят, то их родственникам будет не сладко. А с другой стороны, террористы должны думать о своих родственниках до совершения преступлений и родственники должны следить за членами своих семей и наставлять на путь истинный», — пишет Сергей С.

По мнению многих комментаторов Даудов выбрал достойную позицию, согласно которой предложил родственникам лично ознакомится с материалами дела, чтобы убедиться в обоснованности действий силовиков.

«Достойный ответ Председателя парламента Чеченской республики», — пишет Тамара Т.

Некоторые пользователи отметили, что если вина предполагаемых террористов будет доказана, то самим родственникам этих боевиков придётся иметь дело с законом. Граждане призвали близких обращать внимание на деятельность своих родственников.

«Обоснованно. Хотите хлопотать за своих, получайте по закону, как сообщники террористов», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто предположил, что по Новый год Северный Кавказ кто-то вновь пытается ввергнуть в хаос. Подобные инциденты не только могут поселить страх в народе, но и создать межнациональные конфликты.

«Кто-то очень хочет опять раздуть пожар на Северном Кавказе», — считает Евгений Л.

Напомним, 30 декабря председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов пригласил в парламент Чечни ингушских тейпов, обратившихся с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших 28 декабря на сотрудников ППС в Грозном.