Москва, , 14:26 — REGNUM Решение командира белорусского ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балаба вручить президенту республики Александру Лукашенко чёрный берет бойца структуры «за особые заслуги» вызвало неоднозначную реакцию интернете. Граждане выразили своё отношение 31 декабря в социальной сети Facebook.

Александру Лукашенко вручили черный берет ОМОНа President.gov.by

«Эти ребята красавцы походу думают, что тут уже все от них зависит», — пишет Alecia B.

Многие пользователи поддержали данное решение. Граждане уверены, что позиция Лукашенко по поддержке силовых структур во время протестных акций сыграла позитивную роль и спасла Белоруссию, в отличие от действий бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Заслужил. Не бросил своих, как Янукович», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Другие же восприняли данную новость со смешанными чувствами. Граждане уверены, что чёрный берет должны носить только настоящие сотрудники ОМОНа, иначе подобные подарки могут в конце концов превратиться в фарс.

«Он мне всегда нравился. Но в последнее время стал напоминать Бердымухамедова. Тот тоже и стрелок и ездок и много что ещё», — поделился своим мнением Rufat O.

Нашлись и те, кто охарактеризовал фигуру Лукашенко, как спорную, и поэтому, по их видению, чёрный берет ему не полагается.

«ОМОН должен бороться со смертельно опасным криминалом и защищать народ от преступников, а происходит наоборот», — считает Наталья М.

Напомним, 30 декабря командир белорусского ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба вручил президенту республики Александру Лукашенко чёрный берет бойца структуры «за особые заслуги».