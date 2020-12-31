Москва, , 13:31 — REGNUM Заявление официального представителя правительства Алжира Аммара Бельхимера о том, что страна заключила контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, вызвало поддержку со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 31 декабря в социальной сети Facebook.

Вакцина «Спутник V»

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"Дай Бог всем нам здоровья! В нашем полку прибыло! Низкий поклон нашему государству и всем причастным к спасению! Россия в очередной раз спасает мир! С наступающим Новым Годом и счастьем!», — Александр А.

Многие пользователи поддержали решение Алжира о приобретении именно российской вакцины от коронавируса. Граждане считают, что отечественная разработка хорошо зарекомендовала себя и выгодно отличается от своих иностранных аналогов.

«Дай Бог здоровья алжирцам, они верное решение приняли, российская вакцина хорошо себя зарекомендовала», — считает Фарзин Д.

Некоторые комментаторы настолько вдохновились данной новостью, что и сами приняли решение пройти процедуру вакцинации от COVID-19. Люди стали больше доверять российскому препарату.

«Сейчас отгремят праздники и я привьюсь. Но только нашей новосибирской, векторовской. Им можно доверять», — написал Сергей Р.

Ряд граждан отметил, что всё больше и больше стран обращается за помощью в борьбе с коронавирусом к России. Граждане уверены, что данная тенденция говорит о преодолении антироссийской пропаганды в мире.

«Здоровая часть мира все делает для своих людей в плане выздоровления, а больная продолжает заражаться и орать что спутник это новое оружие Путина», — поделился мнением Александр И.

Напомним, 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер заявил о том, что страна заключила контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.