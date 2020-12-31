Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Несмотря на то, что это Рождество явно необычное, оно кажется поразительно обыденным для центрального правительства Швеции. Премьер-министр Стефан Лёвен прогуливается по торговому центру, министр юстиции Морган Йоханссон пошел на рождественскую распродажу, министр финансов Магдалена Андерссон катается на лыжах в Селене, а глава Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон летит на Канарские острова. Об этом в своей авторской статье написал журналист газеты Expressen Виктор Барт-Крун.

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"Можно задаться вопросом, что же они все делают во время рождественских каникул в условиях отсутствия второй волны пандемии.

Шутки в сторону — для вовлеченных людей, вероятно, повезло, что инцидентов так много, что детали событий почти исчезают в шуме. Однако общее впечатления в декабре от правительства так себе.

Оправдания тоже не впечатлили. Скорее наоборот.

То, что Стефан Лёвен смог «избежать массового скопления людей» в торговом центре Gallerian в Стокгольме за день до сочельника, произошло, конечно, в первую очередь не из-за его собственного гениального «планирования», а из-за того, что очень многие граждане просто решили не ехать туда в этом году. Потому что они прислушались к правительству и властям.

То же самое, конечно, относится к Моргану Йоханссону и к его, как он сам написал, «походу без массового скопления людей» в ТЦ Nova в Лунде.

Возможно, было трудно поверить в это, когда мы слышали повторяющиеся ругательства со стороны правительства, но ведь очень многие шведы действительно соблюдали коронавирусные ограничения. Они — как сам призывал премьер-министр — отменяли, переносили и переназначали встречи и поездки.

Они отказались от посещения Канарских островов, Селена и местного торгового центра, отдав предпочтение доставке покупок на дом», — написал Барт-Крун.

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