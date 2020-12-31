Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и министр юстиции Морган Йоханссон были замечены расхаживающими по магазинам во время рождественского шоппинга. Вскоре после появления в прессе данных подробностей личной жизни членов правительства Швеции газета Aftonbladet сообщила, что 20 декабря министр финансов Швеции Магдалена Андерссон посетила пункт проката лыж в Селене (лен Даларна).

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"Она ждала ботинки для беговых лыж», — рассказал очевидец изданию.

Запрета на поездку в Селен или другие горнолыжные курорты Швеции нет, подчеркивают журналисты. Однако перед рождественскими праздниками в Агентстве общественного здравоохранения Швеции предупредили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции стоит задуматься, действительно ли необходимо совершать запланированные поездки:

«Агентство общественного здравоохранения рекомендует подумать о том, необходима ли поездка, например, в большие города, на горнолыжный курорт или туда, где собирается много людей в одном месте».

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