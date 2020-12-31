Москва, , 13:29 — REGNUM Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что именно он санкционировал операцию по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года еще в 2018 году, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 31 декабря в социальной сети Facebook.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вроде бухать бросил давно, а тут, как из запоя вышел и вспомнил, что было два года назад», — написал Игорь С.

Многие пользователи напомнили действующему президенту Украины, что он обещал провести расследование и посадить Порошенко за его преступления. Люди отмечают, что благодаря бездействию Зеленского теперь экс-президент свободно делится подобными заявлениями, а значит, принимает активное участие в украинской политике.

«Кто-то по имени Зе обещал его посадить. Как всегда избирателей опять обманули», — считает Павел Ч.

Некоторые комментаторы задались вопросом, с кем Порошенко согласовывал свою инициативу по задержанию граждан России в Минске. Если это было сделано при администрации Трампа, то, получается, что будущая администрация Байдена может не одобрить подобные шаги.

«Интересно, а с Байденом это было согласовано? А то получит нагоняй, как за крымскую историю», — пишет Леонид К.

Нашлись и те граждане, которые призвали Порошенко перестать транслировать в мир агрессию. Граждане уверены, что новогодние праздники являются не лучшим поводом для подобных заявлений бывшего президента Украины.

«Поздравь Петя просто людей с Новым Годом, а не хвались пакостями учинёнными, будь хоть день человеком», — обращается Сергей Г.

Напомним, 31 декабря экс-президент Украины Пётр Порошенко о том, что именно он санкционировал операцию по задержанию 33 граждан России в Минске летом 2020 года еще в 2018 году.