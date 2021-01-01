Барнаул, , 05:26 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что в 2021 году COVID-19 сохранит своё доминирующее влияние на принятие госрешений. Отвечая на вопрос корреспондент ИА REGNUM по поводу ожиданий от наступившего нового года, она, в частности отметила:

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«Мои ожидания я бы разделила на две части: реальный прогноз и желаемое. 2020 год стресса государственной системы, который навсегда изменил структуру ее элементов (экономики, социальной сферы, международных отношений и т.д.) и их взаимосвязей.

Думаю, что заложенное COVID-19 русло сохранит своё доминирующее влияние на принятие государственных решений в 2021 году, но это будет уже не экстренный режим функционирования. Текущий год вскрыл «нарывы» медицины, из чего, надеюсь, будет сделан правильный вывод о необходимости ее укрепления.

Будущий год — год политики. Мое сильное желание — изменение экономических стратегий, приоритетов, переключение с мер поддержки банковского сектора, пусть даже косвенной, корпораций, крупнейших государственных и транснациональных компаний на помощь звену региональных производителей, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и туризму».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Оксана Молодых рассказала, откуда взялась недоплата бюджетникам, выявленная Счётной палатой РФ.

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